Динамо имеет 0 очков в Лиге Европы и досрочный вылет: есть ли шансы у киевлян против Галатасарая

Киевский клуб оказался неготовым к играм Лиги Европы. Динамо проиграло все матчи в этом турнире и является андердогом в бою против чемпиона Турции.

Киевское Динамо готовится к матчу 7 тура Лиги Европы 2024-2025. Во вторник, 21 января, подопечные Александра Шовковского сыграют на выезде с Галатасараем, сообщает 24 Канал. Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

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Игра за престиж

"Бело-синие" неплохо стартовали в еврокубках, пройдя Партизан и Рейнджерс в квалификации Лиги чемпионов. Однако дальнейшие выступления киевлян стали откровенным разочарованием.

На последней стадии отбора ЛЧ Динамо уступило Зальцбургу (0:2, 1:1). А в Лиге Европы подопечные Шовковского вообще не набрали ни одного балла в первых шести матчах.

Поэтому неудивительно, что за два тура до финиша киевляне потеряли любые шансы на проход в плей-офф. В январе команда Шовковского будет играть исключительно за престиж и очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

Первый соперник будет крайне непростым. Галатасарай имеет мощный состав и является одной из лучших команд Лиги конференций. "Львы" еще не проиграли ни одного матча (по три победы и ничьи) и идут на шестой строчке в общей таблице.

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Именно поэтому Галатасарай считается явным фаворитом в отчетной встрече. Коэффициент на победу стамбульцев составляет всего 1,23, тогда как Динамо – аж 12,50. Ничья же оценивается в 6,80.

При этом эксперты уверены в большой результативности матча. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,42, тогда как на ТМ2,5 – 2,87. Впрочем, голы в основном ожидают именно от турков, ведь вероятность хотя бы одного мяча Динамо составляет 1,86.

Отметим, что Динамо и Галатасарай не проводили ни одного официального матча между собой. Впрочем киевляне уже успели провести 26 игр против турецких клубов. Преимущество на стороне "бело-синих" – 13 побед, 6 ничьих и 7 поражений.