Речь идет о центрбеке Руха Богдане Слюбыке и легионере из Южной Африки Име Окона. По информации "ТаТоТаке", оба защитники не впечатлили своими выступлениями тренерский штаб киевского Динамо во главе с Александром Шовковским, пишет 24 Канал.

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Минуснули защитников

Вероятно, столичный клуб не будет подписывать контракт ни с одним из двух футболистов, которые были на просмотре. Ни Слюбик, ни Окон не являются сильнее защитников, которые связаны контрактом с Динамо.

Правда, "бело-синие" продолжат следить за 20-летним Слюбиком, который вернется в расположение Руха. Интересно, что Богдан не входит в трансферные планы львовских Карпат, которые должны пополнить свой состав целой группой игроков "желто-черных". Ведь "львы" недавно подписали экс-защитника из Кривбасса Тимура Стецькова.

К слову. В обойме Александра Шовковского есть четыре центральных защитника – Денис Попов, Кристиан Биловар, Тарас Михавко и Максим Дячук.

Напомним, что Динамо на сборах в Турции одержало три победы, расписали одну ничью и потерпели единственное поражение от немецкого Магдебурга.

Уже 21 января киевляне сыграют против турецкого Галатасарая в рамках 7-го тура Лиги Европы-2024/2025. После чего 30 января "бело-синие" встретятся в последнем туре с РШФ. Однако для подопечных СаШо эти два поединка уже не будут иметь никакого турнирного значения. Киевляне досрочно вылетели из еврокубков. В 6-ти прошедших турах столичный клуб не набрал ни одного балла и забили лишь один гол.