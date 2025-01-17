Мова йде про центрбека Руха Богдана Слюбика та легіонера із Південної Африки Іме Окона. За інформацією "ТаТоТаке", обидва оборонці не вразили своїми виступами тренерський штаб київського Динамо на чолі із Олександром Шовковським, пише 24 Канал.

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Мінуснули захисників

Ймовірно, столичний клуб не буде підписувати контракт із жодним із двох футболістів, які були на перегляді. Ні Слюбик, ні Окон не є сильнішими за захисників, які пов'язані контрактом із Динамо.

Щоправда, "біло-сині" продовжать стежити за 20-річним Слюбиком, який повернеться у розташування Руха. Цікаво, що Богдан не входить у трансферні плани львівських Карпат, які повинні поповнити свій склад цілою групою гравців "жовто-чорних". Адже "леви" нещодавно підписали ексзахисника із Кривбаса Тимура Стецькова.

До слова. В обоймі Олександра Шовковського є чотири центральні захисники – Денис Попов, Крістіан Біловар, Тарас Михавко та Максим Дячук.

Нагадаємо, що Динамо на зборах у Туреччині здобуло три перемоги, розписали одну нічию та зазнали єдиної поразки від німецького Магдебурга.

Вже 21 січня кияни зіграють проти турецького Галатасарая у рамках 7-го туру Ліги Європи-2024/2025. Після чого 30 січня "біло-сині" зустрінуться в останньому турі із РШФ. Однак для підопічних СаШо ці два поєдинки вже не будуть мати ніякого турнірного значення. Кияни достроково вилетіли із єврокубків. У 6-ти минулих турах столичний клуб не набрав жодного балу та забили лише один гол.