Кияни стартували на зборах із поразки від німецького Магдебурга (1:3), після чого перемогли ФКСБ (2:1). 13 січня Динамо розписало нічию 1:1 із польським Відзевом (Лодзь). А от на 16 січня у команди заплановані два спаринги, в одному із яких кияни вже перемогли. У ранковому поєдинку динамівці були сильнішими за Марібор 2:0.

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Оцінив готовність команди до гри Ліги Європи

А вже о 16:00 (за Києвом) зіграють проти болгарського ЦСКА 1948.

22-річний лівий захисник Динамо Костянтин Вівчаренко оцінив зимові тренувальні збори команди та готовність колективу до гри 7-го туру Ліги Європи проти турецького Галатасарая, пише 24 Канал із посиланням на Динамо Київ.

Довідка. Матч Ліги Європи Галатасарай – Динамо відбудеться вже 21 січня о 17:30 (за київським часом).

Футболіст наголосив на хорошій атмосфері у команді. Також Вівчаренко вважає, що цей збір відрізняється від попередніх.

"Впевненість в собі, в своїх силах. Коли перший раз приїжджав на збори з командою, звісно було хвилювання, мандраж якийсь, але поступово, з кожним разом ти відчував впевненість і відчував комфортно себе. Різниця відчутна", – розповів Костянтин.

Для нас головне через товариські ігри підготувались до гри з Галатасараєм, тому сьогодні повинні під навантаженням підійти до гри. Це підготовка. До Галатасарая готові десь на 85%, тому що тиждень на підготовку і, думаю, підійдемо у гарному настрої і підготовці,

– сказав Вівчаренко.

Нагадаємо, що кияни достроково вилетіли із єврокубків. Підопічні СаШо за 6 турів не набрали жодного балу та забили лише один гол. Окрім гри проти турків на Динамо ще чекає дуель у рамках 8-го туру ЛЄ-2024/2025 проти РФШ (30 січня о 22:00).