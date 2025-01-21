Ведь "бело-синие" уже потеряли все шансы на продолжение своих выступлений в еврокубках. Подопечные Александра Шовковского не набрали в 6-ти турах ни одного балла и смогли забить лишь один гол, пишет 24 Канал.

К теме Динамо имеет 0 очков в Лиге Европы и досрочный вылет: есть ли шансы у киевлян против Галатасарая

Первая официальная встреча команд

Поэтому Динамо занимает последнее место единой турнирной таблицы Лиги Европы-2024/2025. Галатасарай с 12 баллами занимает высокую 6-ю позицию.

Уже 21 января киевляне сыграют против турецкого Галатасарая. Интересно, что это будет дебютная официальная игра и только вторая очная битва между Динамо и Галатасараем. Впервые и в последний раз пока болельщики увидели это украинско-турецкое дерби еще 14 апреля 2022-го года. Тот товарищеский матч закончился победой киевлян со счетом 1:3.

В футболке столичного клуба забивали Виталий Буяльский, Артем Беседин и Виктор Цыганков. Только Буяльский из этого трио продолжает выступать за Динамо.

Где смотреть матч

Матч 7-го тура Лиги Европы между Галатасараем и Динамо можно будет посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Обратите внимание! Начало матча 21 декабря в 17:30 (по киевскому времени).

Перед (начало 16:50) и после поединка (старт 19:30) будет студия, где эксперты поделятся ожиданиями и мыслями относительно матча киевлян.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Галатасарай – Динамо. На портале также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

Онлайн-трансляция матча Динамо