В Динамо рассказали, насколько команда готова к матчу Лиги Европы против Галатасарая

Киевское Динамо продолжает готовиться к возобновлению еврокубков в Турции. Команда Александра Шовковского провела уже четыре из пяти запланированных контрольных матчей.

Киевляне стартовали на сборах с поражения от немецкого Магдебурга (1:3), после чего победили ФКСБ (2:1). 13 января Динамо расписало ничью 1:1 с польским Видзевом (Лодзь). А вот на 16 января у команды запланированы два спарринга, в одном из которых киевляне уже победили. В утреннем поединке динамовцы были сильнее Марибора 2:0.

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Оценил готовность команды к игре Лиги Европы

А уже в 16:00 (по Киеву) сыграют против болгарского ЦСКА 1948.

22-летний левый защитник Динамо Константин Вивчаренко оценил зимние тренировочные сборы команды и готовность коллектива к игре 7-го тура Лиги Европы против турецкого Галатасарая, пишет 24 Канал со ссылкой на Динамо Киев.

Справка. Матч Лиги Европы Галатасарай – Динамо состоится уже 21 января в 17:30 (по киевскому времени).

Футболист отметил хорошую атмосферу в команде. Также Вивчаренко считает, что этот сбор отличается от предыдущих.

"Уверенность в себе, в своих силах. Когда первый раз приезжал на сборы с командой, конечно было волнение, мандраж какой-то, но постепенно, с каждым разом ты чувствовал уверенность и чувствовал комфортно себя. Разница ощутима", – рассказал Константин.

Для нас главное через товарищеские игры подготовились к игре с Галатасараем, поэтому сегодня должны под нагрузкой подойти к игре. Это подготовка. К Галатасараю готовы где-то на 85%, потому что неделю на подготовку и, думаю, подойдем в хорошем настроении и подготовке,

– сказал Вивчаренко.

Напомним, что киевляне досрочно вылетели из еврокубков. Подопечные СаШо за 6 туров не набрали ни одного балла и забили лишь один гол. Кроме игры против турок на Динамо еще ждет дуэль в рамках 8-го тура ЛЕ-2024/2025 против РФШ (30 января в 22:00).