Легенду английского футбола уволили с BBC из-за скандала с антисемитизмом

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер более 20 лет был определяющим голосом в освещении футбольных событий на BBC. Он остался без работы из-за опрометчивого репоста в соцсети.

Британский телерадиовещатель решил прекратить сотрудничество с телеведущим после того, как он поделился постом в социальных сетях о сионизме, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC. Сообщение было в поддержку Палестины и содержало иллюстрацию крысы, что исторически используется как антисемитское оскорбление.

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Линекер извинился, но не сохранил работу

Впоследствии 64-летний эксперт записал видео с извинениями за свои действия. Экс-форвард заявил, что он "никогда сознательно не распространял ничего антисемитского" и удалил публикацию "как только узнал об этой проблеме".

Несмотря на это, BBC все же решила уволить англичанина после завершения кампании-2024/2025 без выплаты остатка зарплаты. Генеральный директор компании поблагодарил Линекера за длительное сотрудничество, но сказал, что их пути расходятся с нового сезона:

Гари уже более двух десятилетий является определяющим голосом в освещении футбольных событий на BBC. Его страсть и знания сформировали нашу спортивную журналистику... Мы хотим поблагодарить его за его вклад.

Отметим, что ведущий и ранее подвергался критике за свои посты в соцсетях. Скандальный репост считается "последней каплей для руководства", сказала редактор отдела культуры и медиа BBC Кэти Раззалл.

К слову. Гари Линекер завершил игровую карьеру в 1994 году, после чего сразу трудоустроился на BBC Radio 5 Live, а затем начал вести популярную программу Matchday. В 2023 году его отстраняли от работы из-за активности в соцсетях на политические темы.

Напомним, что англичанин в свое время выступал за Барселону, Эвертон, Тоттенхэм, Лестер и Нагою Грампус. Он также является одним из лучших бомбардиров своей национальной сборной, за которую забил 48 голов в 80 матчах.