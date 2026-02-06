Укр Рус
6 февраля, 14:42
"Это код Украины": дизайнер Гасанова создала форму для биатлонистов

Александра Власова
Основные тезисы
  • Бренд GASANOVA создал парадную форму для национальной сборной по биатлону Украины с темно-синими костюмами, содержащих золотую вышивку украинских орнаментов.
  • Эльвира Гасанова, владелица бренда, ранее создавала костюмы для Александра Усика и основала мужской бренд одежды Damirli.

Сборная Украины по биатлону получила парадную форму от бренда GASANOVA. Костюмы сочетают классический дизайн с украинскими орнаментами.

Презентация состоялась во время съемки в Австрии. Об этом сообщила владелица бренда Эльвира Гасанова.

Как выглядят костюмы?

Синие силуэты с украинскими орнаментами символизируют достоинство и современность страны.

В новой коллекции GASANOVA каждый узор имеет смысл и силу. Как объясняет сам бренд

Стилизованный украинский орнамент – как дерево жизни: о земле, что держит. О ветвях, тянущихся вверх. О поколениях, которые не ломаются. Золото – о достоинстве. Графика – о дисциплине. Симметрия – о внутреннем балансе воина. Это код Украины, перенесенный в ткань. Тихий. Сильный. Непокоренный.
– комментирует бренд GASANOVA.

В комментариях под постами пользователи оставляют положительные отзывы о новых костюмах.

Кого еще из спортсменов одевала Гасанова?

  • В 2021 году Эльвира Гасанова создала мужской бренд одежды Damirli.

  • Как сообщает vogue.ua, Гасанова также создает костюмы для Александра Усика на публичные мероприятия перед поединками.

Украинский биатлон на Олимпиаде-2026

  • Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Украина официально утвердила делегацию из 46 спортсменов в 11 видах спорта, и биатлон – один из самых многочисленных в ней с 10 участниками.

  • Состав украинской биатлонной сборной на Олимпиаде-2026:
    Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
    Женщины: Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина.

  • Соревнования по биатлону на Играх состоятся в итальянском Антгольц-Антерсельве, живописном центре Южного Тироля, и продлятся почти на протяжении всей Олимпиады – с 8 по 21 февраля.