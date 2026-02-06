"Это код Украины": дизайнер Гасанова создала форму для биатлонистов
- Бренд GASANOVA создал парадную форму для национальной сборной по биатлону Украины с темно-синими костюмами, содержащих золотую вышивку украинских орнаментов.
- Эльвира Гасанова, владелица бренда, ранее создавала костюмы для Александра Усика и основала мужской бренд одежды Damirli.
Сборная Украины по биатлону получила парадную форму от бренда GASANOVA. Костюмы сочетают классический дизайн с украинскими орнаментами.
Презентация состоялась во время съемки в Австрии. Об этом сообщила владелица бренда Эльвира Гасанова.
Как выглядят костюмы?
Синие силуэты с украинскими орнаментами символизируют достоинство и современность страны.
В новой коллекции GASANOVA каждый узор имеет смысл и силу. Как объясняет сам бренд
Стилизованный украинский орнамент – как дерево жизни: о земле, что держит. О ветвях, тянущихся вверх. О поколениях, которые не ломаются. Золото – о достоинстве. Графика – о дисциплине. Симметрия – о внутреннем балансе воина. Это код Украины, перенесенный в ткань. Тихий. Сильный. Непокоренный.
– комментирует бренд GASANOVA.
В комментариях под постами пользователи оставляют положительные отзывы о новых костюмах.
Кого еще из спортсменов одевала Гасанова?
В 2021 году Эльвира Гасанова создала мужской бренд одежды Damirli.
Как сообщает vogue.ua, Гасанова также создает костюмы для Александра Усика на публичные мероприятия перед поединками.
Украинский биатлон на Олимпиаде-2026
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия). Украина официально утвердила делегацию из 46 спортсменов в 11 видах спорта, и биатлон – один из самых многочисленных в ней с 10 участниками.
Состав украинской биатлонной сборной на Олимпиаде-2026:
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
Женщины: Кристина Дмитренко, Елена Городна, Юлия Джима, Дарья Чалык, Александра Меркушина.
Соревнования по биатлону на Играх состоятся в итальянском Антгольц-Антерсельве, живописном центре Южного Тироля, и продлятся почти на протяжении всей Олимпиады – с 8 по 21 февраля.