"Это код Украины": дизайнер Гасанова создала форму для биатлонистов

Сборная Украины по биатлону получила парадную форму от бренда GASANOVA. Костюмы сочетают классический дизайн с украинскими орнаментами.

Презентация состоялась во время съемки в Австрии. Об этом сообщила владелица бренда Эльвира Гасанова.

Как выглядят костюмы?

Синие силуэты с украинскими орнаментами символизируют достоинство и современность страны.

В новой коллекции GASANOVA каждый узор имеет смысл и силу. Как объясняет сам бренд

Стилизованный украинский орнамент – как дерево жизни: о земле, что держит. О ветвях, тянущихся вверх. О поколениях, которые не ломаются. Золото – о достоинстве. Графика – о дисциплине. Симметрия – о внутреннем балансе воина. Это код Украины, перенесенный в ткань. Тихий. Сильный. Непокоренный.

– комментирует бренд GASANOVA.

В комментариях под постами пользователи оставляют положительные отзывы о новых костюмах.

Кого еще из спортсменов одевала Гасанова?

В 2021 году Эльвира Гасанова создала мужской бренд одежды Damirli.

Как сообщает vogue.ua, Гасанова также создает костюмы для Александра Усика на публичные мероприятия перед поединками.

