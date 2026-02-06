Презентація відбулася під час зйомки в Австрії. Про це повідомила власниця бренду Ельвіра Гасанова.

Дивіться також Розклад гонок з біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026

Як виглядають костюми?

Сині силуети з українськими орнаментами символізують гідність і сучасність країни.

У новій колекції GASANOVA кожен візерунок має сенс і силу. Як пояснює сам бренд

Стилізований український орнамент – як дерево життя: про землю, що тримає. Про гілки, що тягнуться вгору. Про покоління, які не ламаються. Золото – про гідність. Графіка – про дисципліну. Симетрія – про внутрішній баланс воїна. Це код України, перенесений у тканину. Тихий. Сильний. Нескорений.
– коментує бренд GASANOVA.

У коментарях під постами користувачі залишають позитивні відгуки про нові костюми.

Кого ще зі спортсменів одягала Гасанова?

  • У 2021 році Ельвіра Гасанова створила чоловічий бренд одягу Damirli.

  • Як повідомляє vogue.ua, Гасанова також створює костюми для Олександра Усика на публічні заходи перед поєдинками.

Український біатлон на Олімпіаді‑2026

  • Зимові Олімпійські ігри‑2026 триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року у Мілані та Кортіна‑д'Ампеццо (Італія). Україна офіційно затвердила делегацію з 46 спортсменів у 11 видах спорту, і біатлон – один із найчисельніших у ній з 10 учасниками.

  • Склад української біатлонної збірної на Олімпіаді‑2026:
    Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
    Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.

  • Змагання з біатлону на Іграх відбудуться в італійському Антгольц‑Антерсельві, мальовничому центрі Південного Тіролю, і триватимуть майже протягом усієї Олімпіади – з 8 по 21 лютого.