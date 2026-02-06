Презентація відбулася під час зйомки в Австрії. Про це повідомила власниця бренду Ельвіра Гасанова.
Дивіться також Розклад гонок з біатлону на зимових Олімпійських іграх-2026
Як виглядають костюми?
Сині силуети з українськими орнаментами символізують гідність і сучасність країни.
У новій колекції GASANOVA кожен візерунок має сенс і силу. Як пояснює сам бренд
Стилізований український орнамент – як дерево життя: про землю, що тримає. Про гілки, що тягнуться вгору. Про покоління, які не ламаються. Золото – про гідність. Графіка – про дисципліну. Симетрія – про внутрішній баланс воїна. Це код України, перенесений у тканину. Тихий. Сильний. Нескорений.
– коментує бренд GASANOVA.
У коментарях під постами користувачі залишають позитивні відгуки про нові костюми.
Кого ще зі спортсменів одягала Гасанова?
У 2021 році Ельвіра Гасанова створила чоловічий бренд одягу Damirli.
Як повідомляє vogue.ua, Гасанова також створює костюми для Олександра Усика на публічні заходи перед поєдинками.
Український біатлон на Олімпіаді‑2026
Зимові Олімпійські ігри‑2026 триватимуть з 6 по 22 лютого 2026 року у Мілані та Кортіна‑д'Ампеццо (Італія). Україна офіційно затвердила делегацію з 46 спортсменів у 11 видах спорту, і біатлон – один із найчисельніших у ній з 10 учасниками.
Склад української біатлонної збірної на Олімпіаді‑2026:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
Жінки: Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.
Змагання з біатлону на Іграх відбудуться в італійському Антгольц‑Антерсельві, мальовничому центрі Південного Тіролю, і триватимуть майже протягом усієї Олімпіади – з 8 по 21 лютого.