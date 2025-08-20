Харлан поделилась роскошным фото с отдыха в солнечной Италии
- Ольга Харлан поделилась фото с отдыха на острове Сардиния в Италии.
- Фехтовальщица наслаждается отдыхом после Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Ольга Харлан недавно порадовала поклонников новым контентом. Украинская фехтовальщица отправилась на отдых, где наслаждается последними летними днями.
Ольга Харлан в своем инстаграме опубликовала роскошные фото из отпуска. Олимпийская чемпионка поразила фанатов теплым снимком с пляжа, сообщает 24 канал.
Где отдыхает Харлан?
Ольга Харлан посетила отдых в солнечной и экспрессивной Италии на местный остров Сардиния. Спортсменка поделилась со своими поклонниками жаркой фотографией с пляжа.
Олимпийская чемпионка лежит на шезлонге и загорает, наслаждаясь отдыхом. На камеру Ольга попозировала в стильном купальнике и продемонстрировала свою великолепную фигуру.
Напомним, что Ольга Харлан не поехала со сборной Украины на чемпионат Европы в июне 2025 года. Фехтовальщица отдыхает после Олимпийских игр 2024 года в Париже.
