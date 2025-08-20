Харлан поділилась розкішним фото з відпочинку у сонячній Італії
- Ольга Харлан поділилась фото з відпочинку на острові Сардинія в Італії.
- Фехтувальниця насолоджується відпочинком після Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Ольга Харлан нещодавно потішила шанувальників новим контентом. Українська фехтувальниця вирушила на відпочинок, де насолоджується останніми літніми днями.
Ольга Харлан у своєму інстаграмі опублікувала розкішні фото з відпустки. Олімпійська чемпіонка вразила фанатів теплим знімком з пляжу, повідомляє 24 канал.
Читайте також Найгарніша дзюдоїстка України похизувалась фігурою у незвичайному купальнику
Де відпочиває Харлан?
Ольга Харлан завітала на відпочинок до сонячної та експресивної Італії на місцевий острів Сардинія. Спортсменка поділилась зі своїми шанувальниками спекотною світлиною з пляжу.
Олімпійська чемпіонка лежить на шезлонгу та засмагає, насолоджуючись відпочинком. На камеру Ольга попозувала у стильному купальнику та продемонструвала свою чудову фігуру.
Нагадаємо, що Ольга Харлан не поїхала зі збірною України на чемпіонат Європи у червні 2025 року. Фехтувальниця відпочиває після Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.
Раніше повідомляли про те, що Каріна Кочергіна опублікувала гарячі фото з відпочинку. Дружина Владислава Кочергіна з Ракува підкорила серця шанувальників.