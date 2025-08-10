Кохана українського футболіста у своєму інстаграмі опублікувала доволі гарячі фото, які привернули увагу фанів. Кохана півзахисника має, чим похизуватимся, повідомляє 24 канал.

Неймовірна Каріна Кочергіна

Каріна Кочергіна відпочиває, поки її коханий Владислав Кочергін заліковує травму, яку отримав на тренуванні Ракува у червні 2025 року. Дружина українського футболіста поділилась кадрами з відпустки.

Дівчина опублікувала серію фото біля басейну у стильному купальнику. Розкішна Каріна Кочергін продемонструвала ідеальну фігру, пишні форми та красу, якою її наділила природа.

Каріна Кочергіна на відпочинку / Фото з інстаграму дівчини

Зазначимо, що Владислав Кочергін отримав травму хрестоподібних зв'язок та вибув на 9-12 місяців. Наразі подружжя проживає у Познані, де український футболіст буде проходити реабілітацію, щоб повернутись на поле.

