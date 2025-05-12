Марія Суарес привернула чималу кількість уваги звабливою фотосесією. Кохана Ікарді на власній сторінці в інстаграмі поділилась світлинами з відпочинку, пише 24 канал.

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Розкішна Марія Суарес

Аргентинська акторка та модель похизувалась виразними формами та стрункою фігурою. Для свого образу Марія обрала стильний чорний купальник.

Яскраві світлини коханої Мауро Ікарді вразила шанувальників. Дівчина отримала чимало приємних компліментів під публікацією.

Марія Суарес поділилась світлинами з відпочинку / Фото з інстаграму моделі

Нагадаємо, що Марію Суарес пов'язували з розлученням Мауро Ікарді та Ванди Нари. Довгий час нападник Галатасарая приховував стосунки з дівчиною.

Цікаво, що у нової дівчини аргентинця також є троє дітей від попереднього шлюбу.