Мария Суарес привлекла немалое количество внимания обольстительной фотосессией. Возлюбленная Икарди на собственной странице в инстаграме поделилась фотографиями с отдыха, пишет 24 канал.
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Роскошная Мария Суарес
Аргентинская актриса и модель похвасталась выразительными формами и стройной фигурой. Для своего образа Мария выбрала стильный черный купальник.
Яркие фотографии любимой Мауро Икарди поразили поклонников. Девушка получила немало приятных комплиметнов под публикацией.
Мария Суарес поделилась фотографиями с отдыха / Фото из инстаграма модели
Напомним, что Марию Суарес связывали с разводом Мауро Икарди и Ванды Нары. Долгое время нападающий Галатасарая скрывал отношения с девушкой.
Интересно, что у новой девушки аргентинца также есть трое детей от предыдущего брака.