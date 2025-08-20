Ольга Харлан у своєму інстаграмі опублікувала розкішні фото з відпустки. Олімпійська чемпіонка вразила фанатів теплим знімком з пляжу, повідомляє 24 канал.

Де відпочиває Харлан?

Ольга Харлан завітала на відпочинок до сонячної та експресивної Італії на місцевий острів Сардинія. Спортсменка поділилась зі своїми шанувальниками спекотною світлиною з пляжу.

Олімпійська чемпіонка лежить на шезлонгу та засмагає, насолоджуючись відпочинком. На камеру Ольга попозувала у стильному купальнику та продемонструвала свою чудову фігуру.

Нагадаємо, що Ольга Харлан не поїхала зі збірною України на чемпіонат Європи у червні 2025 року. Фехтувальниця відпочиває після Олімпійських ігор 2024 року у Парижі.

