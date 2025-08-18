Нещодавно Дар'я Білодід у своєму інстаграмі опублікувала гарячі фото з відпочинку. Розкішна українська спортсменка завітала на відпочинок до сонячної Греції, пише 24 канал.

Розкішна Дар'я Білодід

Дар'я Білодід вразила фанатів ефектними світлинами з відпочинку на Корфу. Дівчина постала перед камерою у звабливому образі на фоні міцних скель та мальовничих краєвидів.

Українська дзюдоїстка приміряла на собі купальник незвичного кольору, який схожий на шкіру змії. Спортсменка похизувалась розкішною фігурою, яку тримає у формі та довгими ніжками.

Нагадаємо, що Дар'я Білодід тимчасово призупинила кар'єру дзюдоїстки. Дівчина займається моделінгом, а також є футболісткою жіночої команди харківського Металіста 1925.

