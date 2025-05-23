Спортсменка на власній сторінці в інстаграмі поділилась яскравими світлинами, які підкорили серця публіки. Нові фото дівчини сповнені красою, ніжністю та теплом, повідомляє 24 канал.

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Чарівна Дар'я Білодід

Дар'я Білодід постала перед камерою у розкішному вигляді. Для свого чарівного образу дзюдоїстка обрала світло-коричневу сукню з відкритими плечима та спиною, яка підкреслила її фігуру.

Ніжна посмішка та таємничий погляд Дар'ї спокусили чималу кількість шанувальників. Дівчина отримала чимало приємних коментарів під публікацією.

Дар'я Білодід опублікувала яскраві світлини / Фото з інстаграму спортсменки

Нагадаємо, що Дар'я Білодід на деякий час призупинила кар'єру дзюдоїстки. Наразі дівчина виступає за жіночу команду футбольного клубу Металіст з Харкова та займається моделінгом.