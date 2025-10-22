Отказал россиянам, работает в Минспорта: где сейчас игроки Днепра, сыгравшие в финале Лиги Европы

В украинском футболе все чаще появляются клубы-призраки. Одним из таких является Днепр, который исчез с футбольной карты страны в 2019, прекратив существование из-за финансовых проблем клуба.

За четыре года до исчезновения Днепр сыграл против в Севилье в историческом финале Лиги Европы-2014/2015 (2:3), получив серебряные медали. 24 канал рассказывает, где сейчас и чем занимаются ключевые футболисты, которые сыграли в финале Лиги Европы.

Руслан Ротань



Руслан Ротань / Фото днепровского клуба

Руслан Ротань был капитаном легендарного Днепра, который добрался до финала Лиги Европы в 2015 году. Через два года полузащитник и лидер команды покинул Украину и перебрался в пражскую Славию.

В финале Лиги Европы Ротань отметился голом. Полузащитник забил роскошный мяч в ворота Севильи со штрафного.

В 2018 году Ротань перешел в киевское Динамо, где и завершил футбольную карьеру, сыграв в футболке "бело-синих" пол сезона. В том же году уже бывший полузащитник начал тренерский путь.

К слову. Руслан Ротань мог перейти в Рубин перед историческим сезоном для Днепра. В интервью ютуб-каналу ютуб-канала The Sport Dnipro Ukraine капитан днепрян признался, что в тот день, когда он ехал подписать контракт с казанским клубом, россияне сбили пассажирский самолет Boing 777.

Сначала Ротань стал ассистентом главного тренера донецкого Олимпика, а уже через несколько месяцев возглавил молодежную сборную Украины U-21, где проработал до 2023 года.

Кроме того, Ротань в 2022 году стал главным тренером Александрии. В 2023 году до того, как Сергей Ребров возглавил сборную Украины Ротань стал и.о. главного тренера, совместив с работой в Александрии и в сборной Украины U-21.

Интересно. Сборная Украины U-21 во главе с Русланом Ротанем в четвертьфинале молодежного Евро-2023 победила Францию. "Сине-желтые" впервые в истории квалифицировались на Олимпийские игры.

После Олимпиады-2024 в Париже Руслан Ротань покинул сборную U-21 и сосредоточился на работе в Александрии. В сезоне 2024/2025 "горожане" во главе с легендой украинского футбола впервые в истории завоевали "серебро" чемпионата Украины.

После завершения прошлого сезона Руслан Ротань покинул Александрию. Теперь бывший футболист Днепра, Динамо и сборной Украины работает главным тренером в житомирском Полесье.

Евгений Коноплянка



Евгений Коноплянка / Фото днепровского клуба

Евгений Коноплянка был звездой того Днепра и одним из главных творцов исторического успеха команды в Лиге Европы. После сезона-2014/2025 левый вингер днепровского клуба отправился в топ-чемпионат.

Коноплянка присоединился к Севилье, которой Днепр противостояло в финале Лиги Европы. В испанском клубе украинский футболист быстро адаптировался и стал основным – он хорошо проявил себя в матчах против Реала и Барселоны.

Однако впоследствии карьера Коноплянки в Испании пошла на спад. В 2016 году футболист отправился в аренду в немецкий Шальке, а через год подписал полноценный контракт с гельзенкирхенским клубом.

В 2019 году Евгений Коноплянка вернулся в Украину, присоединившись к донецкому Шахтеру. Спустя три года он перешел в Краковию, проведя в польской команде лишь один сезон.

В 2023 году Коноплянка стал игроком ЧФР Клуж из Румынии. 17 июля 2024 года Евгений объявил о завершении футбольной карьеры.

Как пишут СМИ, сейчас Коноплянка проживает в Португалии вместе с семьей. Известно, что бывший футболист вместе со своим экс-содноклубником Романом Зозулей основал агентство Talanted Birds.

Цель агентства Коноплянки и Зозули – это помощь украинским футболистам устроить карьеру в Европе. По информации Transfermarkt, среди их клиентов – Владислав Кочергин, Владислав Великан, Андрей Борячук, Игорь Когут и другие.

Никола Калинич



Никола Калинич / Фото днепровского клуба

Никола Калинич играл не менее важную роль в Днепре, который дошел до финала Лиги Европы 2014/2015. Именно хорватский форвард открыл счет в историческом матче в Варшаве, забив на 7-й минуте.

В 2015 году Калинич перешел в Фиорентину, откуда спустя два года перебрался в Милан. С 2018 по 2019 год хорват играл за мадридский Атлетико, а в следующем году присоединился к Роме.

Европейская карьера Калинича после Днепра сложилась не лучшим образом. В 2020 году форвард перебрался в Верону, откуда в 2022 году перешел в хорватский Хайдук, где в 2024 году завершил футбольную карьеру.

Матеус



Матеус / Фото днепровского клуба

Матеус Лейти Насименту выступал за Днепр с 2011 года и был безусловно лидером команды, а также безальтернативным правым вингером днепровского клуба.

В 2016 году футболист покинул Днепр. Следующий клубом бразильца в карьере стал китайский Шицзячжуан Юнчан.

Отметим, что Матеус поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Бразилец опубликовал соответствующее сообщение в инстаграме.



Матеус поддержал Украину / Фото из инстаграма футболиста

После сезона 2022/2023 Матеус вернулся на родину. В 2025 году бразилец завершил карьеру в местной Итабаяне.

Артем Федецкий



Артем Федецкий / Фото днепровского клуба

Артем Федецкий был основным правым защитником и настоящей стеной в обороне Днепра. В 2016 году защитник покинул команду и отправился покорять Германию.

Федецкий провел сезон в Дармштадте, откуда в 2017 году перебрался во львовские Карпаты. В 2019 году футболист покинул "львов", а в следующем году присоединился к Вотрансу – любительский футбольный клуб из Луцка.

Кроме того, в 2019 году Артем Федецкий баллотировался в народные депутаты в одномандатных округах Львовской области от партии "Слуга народа, но не набрал нужное количество голосов.

Как пишут СМИ, Артем Федецкий находится в Украине и занимается волонтерством. Бывший футболист помогает военным и является соучредителем и президентом "Карпатских медведей" – благотворительный футбольный клуб.

Евгений Чеберячко



Евгений Чеберячко / Фото днепровского клуба

Евгений Чеберячко защищал цвета Днепра с 2009 года и сыграл в историческом финале Лиги Европы 2014/2015. В 2017 году центральный защитник перебрался в СК Днепр-1, который в 2024 году также прекратил существование.

В том же году Чеберячко завершил футбольную карьеру. Текущая судьба украинского футболиста неизвестна.

Дуглас



Дуглас / Фото днепровского клуба

Дуглас Силва Баселар присоединился к Днепру в 2013 году, подписав пятилетний контракт. В кампании 2014/2025 защитник из Бразилии был основным центральным защитником в паре с Евгением Чеберячко.

Однако за два года (летом 2016) до завершения соглашения Дуглас разорвал контракт с Днепром. Бразильский защитник вернулся на Родину в Сан-Паулу, откуда перебрался в аренду в Шапекоэнсе (2017 – 2019).

В 2020 году Дуглас вернулся в Украину, где подписал контракт с Днепр-1 (в 2024 году прекратил существование). А уже в 2021 году центральный защитник перешел в Гиресунспор.

Сейчас Дуглас играет в футбол в Бразилии. Бывший центральный защитник Днепра выступает за Фигейренсе в третьем дивизионе страны – Серия С.

Лео Матос



Лео Матос / Фото днепровского клуба

Лео Матос в 2014 году покинул Черноморец и перешел в Днепр. Бразилец был полузащитником, но в днепровском клубе вынужденно занимал позицию левого флангового защитника.

Поскольку Эжидио, которого приобрел Днепр, через несколько месяцев отказался вернуться в команду. Поэтому Матос в основном выходил на поле именно на левом фланге обороны, заменив своего земляка.

В 2016 году Матос перешел в греческий ПАОК, проведя в клубе 4 сезона. В 2020 году бразильский футболист вернулся в родную страну, подписав контракт с Васко Да Гама, а уже через три года завершил карьеру.

Джаба Канкава



Джаба Канкава / Фото днепровского клуба

Джаба Канкава перешел в Днепр в 2007 году. Грузинский полузащитник был одним из основных футболистов в центре поля днепровского клуба и присоединился к историческому успеху команды в Лиге Европы-2014/2015.

Кстати. Джаба Канкава получил Знак Почета Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 30 марта 2014 года Олег Гусев столкнулся с Денисом Бойко во время матча Днепр – Динамо и потерял сознание. Грузинский футболист оказал первую помощь украинцу и спас ему жизнь.

В 2015 году Канкава покинул Днепр, присоединившись к французскому Реймсу. Затем в карьере грузинского футболиста были такие клубы, как Тобол, Валансьен и Слован, а сейчас он выступает за Динамо Тбилиси.

Валерий Федорчук



Валерий Федорчук / Фото днепровского клуба

Валерий Федорчук стал игроком Днепра в 2010 году, но сразу отправился по арендам. Полузащитник играл за Кривбасс, Карпаты, Волынь, но в 2014 году получил свой шанс и закрепился в составе днепровского клуба.

Федорчук стал частью тройки полузащиты вместе с Русланом Ротанем и Джабой Канкавой. В 2016 году Валерий перешел в киевское Динамо, а уже через год подписал контракт с Вересом.

В 2018 году полузащитник присоединился к латвийской Риге, откуда перешел в Мариуполь. Последним клубом в карьере Валерия Федорчука стал львовский Рух, где он повесил бутсы на гвоздь в 2023 году.

Федорчук не покинул футбол и выступает в украинской медиализе. Бывший хавбек Днепра играет за Ruh Media Team, где также работает главным тренером львовской команды.

Денис Бойко



Денис Бойко / Фото днепровского клуба

Денис Бойко на правах аренды перешел в Днепр в 2013 году, а уже через год подписал полноценный контракт. Голкипер удачно заменил чешского вратаря Яна Лаштувку.

Бойко стал основным в воротах днепровского клуба. Замечательная игра Дениса помогла команде пробиться в финал Лиги Европы-2014/2025, где он также совершил несколько замечательных спасений.

Голкипером заинтересовались европейские клубы после успешного выступления в Лиге Европы. Однако Бойко в 2016 году отправился в турецкий Бешикташ, где игра у него не пошла, а он был вторым вратарем.

Поэтому Бойко отправили в аренду в испанскую Малагу. В 2018 году Денис вернулся в киевское Динамо, где начинал свой путь в футболе, а уже через пять лет подписал контракт с житомирским Полесьем.

В 2025 году вратарь завершил карьеру. Сейчас Денис Бойко появляется на футбольных программах в роли эксперта, а также стал блогером, создав собственный подкаст, где общается с известными спортсменами из Украины.

Евгений Селезнев



Евгений Селезнев / Фото днепровского клуба

Евгений Селезнев присоединился к Днепру в 2009 году, но в 2011 году перешел в донецкий Шахтер. Однако уже через год вернулся в днепровский клуб и стал одним из создателей успеха команды в Лиге Европы 2014/2015.

Селезнев отметился голом против Наполи в Неаполе в первом матче полуфинала Лиги Европы (1:1). В ответной игре в Киеве Евгений стал автором единственного гола, который помог Днепру выйти в финале турнира.

В 2016 году Селезнев перешел в Кубань, но в том же году покинул российский клуб и присоединился к Шахтеру. В 2017 году Евгений стал игроком Карабюкспора, а с 2018 по 2019 выступал за Акхисар Беледиеспор.

В 2019 году перешел в Малагу, но впоследствии присоединился к Бурсаспору, не заиграв в испанском клубе. В 2020 году Евгений Селезнев вернулся в Украину, где подписал контракт с Колосом.

В 2021 году Селезнев стал игроком Миная, а спустя два года завершил карьеру футболиста. Сейчас экс-форвард выступает в украинской медиалиге, представляя днепровский Армат.

Летом 2025 года Евгений Селезнев попал в языковой скандал во время матча медиалиги между Арматом и Odessa Media Team. Блогер Renepro сделал замечание экс-футболисту Днепра за то, что он разговаривал на русском языке.

Селезнев возмутился действиями парня, сказав ему, что не он должен решать, на каком языке Евгений должен разговаривать. Инцидент получил большую огласку, а 16-летнего блогера выгнали из Odessa Media Team.

Отметим, что Евгений Селезнев работает советником министра молодежи и спорта, о чем бывший футболист рассказал на подкасте Дениса Бойко. Однако детали своей работы экс-форвард не раскрыл.

Роман Зозуля



Роман Зозуля / Фото днепровского клуба

Роман Зозуля перешел в Днепр в 2011 году. В плей-офф Лиги Европы отдал голевую передачу в матче с Олимпиакосом, а в первой игре с Аяксом забил победный гол днепрян.

В 2016 году Зозуля перешел в Реал Бетис, но через год Романа отдали в аренду в Райо Вальекано. Однако совсем скоро переход украинского нападающего был отменен из-за протестов фанатов, которые обвинили его в "нацизме".

Тогда Зозуля перешел в Альбасете, в 2021 году присоединился к Фуэнлабраде, а с 2022 по 2023 выступал за Райо Махадаонда. После завершения сезона украинский футболист завершил карьеру.

Отметим, что Роман Зозуля в 2017 году открыл вместе с Русланом Ротанем детскую футбольную академию в Днепре. Кроме того, экс-футболист помогает Вооруженным силам Украины, а также является соучредителем агентства "Talanted Bird" с экс-содноклубником Евгением Коноплянкой.

Зозуля получил орден "За заслуги" / Фото Армияinform

Как сообщает Armyinform.com.ua, Роман Зозуля в 2021 году получил орден "За заслуги" 3 степени. Указ о награждении подписал президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября 2020 года.

Мирон Маркевич



Мирон Маркевич / Фото днепровского клуба

Главным тренером легендарного Днепра, который сыграл в финале Лиги Европы 2014/2015, был Мирон Маркевич. Украинский специалист в мае 2014 года возглавил днепровский клуб и привел команду к историческому успеху.

Мирон Богданович в комментарии 24 канала поделился воспоминаниями об историческом сезоне Днепра, в частности, в Лиге Европы.

Футболисты хорошо понимали, что есть шанс, более того после того, как мы вышли из группы. Поскольку мы плохо начали турнир, мы проиграли Карабаху, уступили Сент-Этьену во Франции. Тем не менее нам хватило сил, чтобы выйти из группы. Тогда я сказал футболистам, что давайте ребята, у нас хорошая команда и поэтому нужно стараться пройти в Лиге Европы как можно дальше. Мы провели хорошие зимние сборы, а после Олимпиакоса было понятно, что выйти в финал было реально. Конечно, что я главный тренер их подбадривал, игроки все понимали, конечно, что и тренерский штаб помогал,

– рассказал Маркевич.

Бывший тренер Днепра также высказался о втором матче с Наполи в полуфинале, в котором днепряне обыграли итальянцев и получили путевку в финал.

"Эмоции после матча с Наполи трудно передать, конечно, что не часто команды попадают в финал, а на нас никто не ставил, тем более против Наполи, а мы их прошли. Все были как одна команда, кого-то одного я выделять не хочу, на поле была команда", – добавил специалист.

Отметим, что Маркевич собственными средствами мотивировал футболистов. Артем Федецкий в интервью "Украинскому футболу" рассказывал, что Мирон Богданович выплатил игрокам 100 тысяч долларов за победу над Аяксом.

В 2016 году Маркевич покинул Днепр. Некоторое время легендарный украинский тренер не работал, но в 2023 году в третий раз возглавил львовские Карпаты, которые вывел в элитный дивизион страны.

В 2024 году Маркевич покинул Карпаты. Сейчас специалист не возглавляет ни одну из команд.