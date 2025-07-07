Семь лет назад состоялся четвертьфинал ЧМ-2018, в котором сборная Хорватии победила Россию в серии пенальти (2:2, 4:3 по пенальти). После матча экс-динамовцы Огнен Вукоевич и Домагой Вида записали легендарное видео, пишет 24 Канал.

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Видео, которое взбесило россиян

Победу в четвертьфинале хорваты посвятили Украине, которая уже страдала от гибридной агрессии России. Игрок "клетчатых" Домагой Вида выкрикнул патриотический лозунг "Слава Украине!", а Вукоевич добавил, что "эта победа за Динамо и за Украину". После этого видео у россиян сильно загорелось. Они даже подали жалобу в ФИФА.

Легендарное видео с хорватами на ЧМ-2018

Отметим, что на тот момент оба футболиста уже не выступали за Динамо. Вида покинул "бело-синих" в начале 2018 года. Огнен Вукоевич в 2017 году завершил игровую карьеру и занялся тренерской деятельностью.

Где сейчас Вида и Вукоевич

Центральный защитник Домагой Вида после ухода из Динамо играл за турецкий Бешикташ. Летом 2022 года хорват присоединился к греческому АЕКа. В прошлом сезоне 36-летний Вида отыграл 31 матч во всех турнирах. Его контракт действует до лета 2026 года.

После Евро-2024 Домагой Вида объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

Огнен Вукоевич с 2017 по 2020 годы работал скаутом в киевском Динамо. Он занимался поиском игроков для "бело-синих" на Балканах. Параллельно Вукоевич был скаутом в сборной Хорватии (2018 – 2019).

В 2020 году Вукоевич присоединился к тренерскому штабу Мирчи Луческу в киевском Динамо. В Украине специалист работал до конца 2022 года.

На сайте Transfermarkt указано, что сейчас Огнен Вукоевич является тренером молодежной сборной Хорватии U-20.

Ранее сообщалось о первой победе Динамо на сборах в Австрии. "Бело-синие" разгромили венгерскую Кишварду (3:0), а один из голов забил Владислав Супряга.