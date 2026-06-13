Легенда сборной Германии готов предоставить стадион для Шахтера в одной из европейских стран

Донецкий Шахтер может получить новый вариант проведения матчей основного раунда Лиги чемпионов сезона 2026/27. Украинский клуб имеет возможность избежать дополнительных логистических сложностей.

В прошлом сезоне Шахтер проводил матчи еврокубков в Кракове, но с проведением матчей в этом городе не сложилось. Тем не менее, "горняки" могут остаться в Польше, сообщает ресурс Dziennik Zachodni.

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Что известно о Шахтере в Забже?

О наличии такой идеи журналистам сообщил президент этого города Камиль Жабиковский. По его словам, идея исходит от Лукаса Подольски, который недавно стал владельцем местного футбольного клуба.

Лукас предложил пригласить иностранный клуб, который не может играть на собственном стадионе. Первыми на ум приходят клубы из охваченной войной Украины, которые могли бы здесь выступать, и с финансовой точки зрения это, безусловно, было бы хорошим решением. К тому же Шахтер на украинском языке означает "горняк",

– сказал Жабиковский.

Чиновник добавил, что в этом процессе важное значение будет иметь также мнение местных болельщиков, а городские власти и клуб Гурник хотят прозрачного переговорного процесса.

Что известно о футболе в Забже и при чем здесь Шахтер?

Местный Гурник тоже будет соревноваться в Лиге чемпионов, но начнет свой путь со второго квалификационного раунда. Клуб и город находятся в регионе Верхняя Силезия, который имеет большое горное наследие. За местную команду выступает украинский вингер Максим Хлань.

В мае контрольный пакет акций Гурника приобрел лучший бомбардир в истории сборной Германии, чемпион мира-2014 Лукас Подольски, родившийся в этом польском регионе. Он выступал за Гурник в течение последних пяти лет, после приобретения клуба завершил карьеру.

Однако местный стадион принадлежит властям польского города, поэтому без них переговоры не обойдутся. Расстояние от Забже до Кракова, где Шахтер играл ранее, невелико — чуть более 100 километров.