На заработки к Роналду: Бущан присоединился к клубу из Саудовской Аравии

Георгий Бущан покинул киевское Динамо и присоединился к клубу с Ближнего Востока. Основной голкипер "бело-синих" продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Аль-Шабаб оформил трансфер вратаря столичного клуба Георгия Бущана. Саудиты заплатили киевлянам за подписание голкипера примерно 3 миллиона евро, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт Динамо.

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Бущан – игрок Аль-Шабаба

Аль-Шабаб давно следил за Георгием Бущаном. Однако подписать опытного голкипера киевского Динамо саудитам удалось только в зимнее трансферное окно 2025 года.

30-летний уроженец Одессы подписал контракт с саудовским клубом сроком на 2,5 года.

Бущан – новый игрок Аль-Шабаб: смотрите видео

Товарищеский матч против косовского Ллапи стал последним для Георгия в футболке "бело-синих". В официальных турнирах Бущан в последний раз сыграл за столичный коллектив против Вереса в 17-туре украинской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Карьера Бущана в Динамо