На заработки к Роналду: Бущан присоединился к клубу из Саудовской Аравии
Георгий Бущан покинул киевское Динамо и присоединился к клубу с Ближнего Востока. Основной голкипер "бело-синих" продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Аль-Шабаб оформил трансфер вратаря столичного клуба Георгия Бущана. Саудиты заплатили киевлянам за подписание голкипера примерно 3 миллиона евро, сообщает 24 канал со ссылкой на сайт Динамо.
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Бущан – игрок Аль-Шабаба
Аль-Шабаб давно следил за Георгием Бущаном. Однако подписать опытного голкипера киевского Динамо саудитам удалось только в зимнее трансферное окно 2025 года.
30-летний уроженец Одессы подписал контракт с саудовским клубом сроком на 2,5 года.
Бущан – новый игрок Аль-Шабаб: смотрите видео
Товарищеский матч против косовского Ллапи стал последним для Георгия в футболке "бело-синих". В официальных турнирах Бущан в последний раз сыграл за столичный коллектив против Вереса в 17-туре украинской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
Карьера Бущана в Динамо
- Георгий Бущан является воспитанником академии киевского Динамо. В структуру "бело-синих" попал в 2009 году.
- В составе киевлян голкипер сыграл в 201 матче в официальных турнирах, пропустив 185 голов и в 80 поединках оставил ворота на замке.
- Вместе с Динамо Бущан выигрывал чемпионат Украины, дважды триумфовал в Кубке и трижды стал обладателем Суперкубка страны.