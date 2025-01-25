Харьковский Металлист выиграл борьбу за Илью Крупского у грандов украинского футбола и американского Ингленд Революшн. Трансферная сага, которая длилась несколько месяцев, завершилась в пользу "желто-синих", пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Металлиста 1925.

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Неожиданный выбор Крупского

Илья Крупский подписал с Металлистом 1925 контракт сроком на четыре года. Однако дебют правого защитника за новую команду состоится уже в новом сезоне. Ближайшие полгода Илья проведет за полтавскую Ворсклу на правах аренды. Таким было условие этого сенсационного трансфера.

Илья Крупский – игрок Металлиста 1925 / фото ФК Металлист 1925

По данным Transfermakt, Ворскла получила за своего воспитанника один миллион евро. Хотя ранее фигурировала сумма в размере трех миллионов евро.

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