Харківський Металіст виграв боротьбу за Іллю Крупського у грандів українського футболу та американського Інгленд Революшн. Трансферна сага, яка тривала кілька місяців, завершилася на користь "жовто-синіх", пише 24 Канал з посиланням на сайт Металіста 1925.
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Несподіваний вибір Крупського
Ілля Крупський підписав з Металістом 1925 контракт терміном на чотири роки. Проте дебют правого захисника за нову команду відбудеться вже у новому сезоні. Найближчі пів року Ілля проведе за полтавську Ворсклу на правах оренди. Такою була умова цього сенсаційного трансферу.
Ілля Крупський – гравець Металіста 1925 / фото ФК Металіст 1925
За даними Transfermakt, Ворскла отримала за свого вихованця один мільйон євро. Хоча раніше фігурувала сума у розмірі трьох мільйонів євро.
Учасник Олімпіади-2024 та надія збірної України
- Ілля Крупський народився у Вінниці 2 жовтня 2004 року. Перші кроки у футболі він робив у ДЮСШ рідного міста та запорізького Металурга.
- У лютому 2021 року Ілля став гравцем полтавської Ворскли. За основну команду він зіграв 53 матчі, забив 1 гол та віддав 4 асисти.
- Крупський регулярно викликався до табору юнацької та молодіжної збірної України. Влітку 2024 року брав участь в Олімпіаді-2024.