"Еще увидимся": Бущан со слезами на глазах попрощался с Динамо – щемящее видео

В среду, 29 января, Георгий Бущан официально покинул киевское Динамо. Опытный 3-летний голкипер сборной Украины продолжит свою карьеру в саудовский Аль-Шабаб.

Пресс-служба столичного гранда поделилась фотографиями и видео с прощания Георгия Бущана с уже бывшими одноклубниками по Динамо. С ними вратарь прошел большой путь, пережил, как эмоции радости, так и эмоции разочарования, пишет 24 Канал.

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Эмоциональные кадры с прощания Бущана

Далеко не все футболисты "бело-синих" сдерживали свои эмоции во время прощания. У нескольких игроков глаза были на мокром месте. То же касается Бущана, который не сдерживал слез.

Пресс-служба киевлян коротко подписала фотографии с трогательной встречи.

Еще увидимся,

– говорится под видео.

Видео прощания Бущана с командой

Эмоциональное прощание Георгия Бущана с командой / Фото Динамо Киев

Напомним, что Бущан впервые сменил клуб в своей карьере. Георгий воспитывался в киевской школе, поиграл за разные команды Динамо, в частности за Динамо-2 (24 матча).

Георгий подписал контракт с саудовским клубом до конца июня 2027-го года. Как сообщалось ранее, саудиты заплатили за трансфер около трех миллионов евро. Товарищеский матч против Ллапи в Турции стал прощальным для Бущана в Динамо. Он закончился ничьей 2:2.

Именно сегодня 30 января киевляне сыграют против латвийского РФШ в рамках последнего 8-го тура Лиги Европы-2024/2025. Это будет прощальный матч команды Шовковского с текущим розыгрышем еврокубков.

Динамовское сердце Георгия Бущана