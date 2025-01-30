Пресслужба столичного гранда поділилась світлинами та відео із прощання Георгія Бущана із вже колишніми одноклубниками по Динамо. Із ними воротар пройшов великий шлях, пережив, як емоції радості, так і емоції розчарування, пише 24 Канал.

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Емоційні кадри із прощання Бущана

Далеко не усі футболісти "біло-синіх" стримували свої емоції під час прощання. У декількох гравців очі були на мокрому місці. Те саме стосується Бущана, який не стримував сліз.

Пресслужба киян коротко підписала світлини із зворушливої зустрічі.

Ще побачимось,

– йдеться під відео.

Відео прощання Бущана із командою

Емоційне прощання Георгія Бущана із командою / Фото Динамо Київ

Нагадаємо, що Бущан вперше змінив клуб у своїй кар'єрі. Георгій виховувався у київській школі, пограв за різні команди Динамо, зокрема за Динамо-2 (24 матчі).

Георгій підписав контракт із саудівським клубом до кінця червня 2027-го року. Як повідомлялось раніше, саудити заплатили за трансфер близько трьох мільйонів євро. Товариський матч проти Ллапі у Туреччині став прощальним для Бущана у Динамо. Він закінчився нічиєю 2:2.

Саме сьогодні 30 січня кияни зіграють проти латвійського РФШ у рамках останнього 8-го туру Ліги Європи-2024/2025. Це буде прощальний матч команди Шовковського із поточним розіграшем єврокубків.

Динамівське серце Георгія Бущана