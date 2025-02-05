Бущан претендует на награду "Сейв недели" в чемпионате Саудовской Аравии: как проголосовать

Накануне в чемпионате Саудовской Аравии по футболу состоялись матчи 18 тура. В одном из них дебютировал за новую команду Георгий Бущан.

В конце января вратарь сборной Украины сменил клубную прописку. Он перешел из киевского Динамо в саудовский Аль-Шабаб.

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Спас после выхода один на один

Георгий дебютировал за новый коллектив в игре против Аль-Эттифака. Несмотря на поражение со счетом 1:3, голкипер провел довольно неплохой матч.

Украинец совершил четыре сейва, а один из них получил признание от местной лиги. Он претендует на статус лучшего в туре, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт СПЛ.

Всего в номинацию попали три вратаря – Эдуар Менди из Аль Ахли, Наваф Аль-Акиди из Аль-Фатеха и Георгий Бущан. Проголосовать за одного из кандидатов можно по ссылке.

Смотрите видео с лучшими сейвами 18 тура чемпионата Саудовской Аравии

Отметим, что сейчас Аль-Шабаб занимает шестое место в турнирной таблице СПЛ. Свой следующий поединок команда Георгия Бущана проведет 6 февраля в 17:20 против Аль-Халиджа.