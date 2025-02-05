В составе гостей сыграли сразу три украинских игрока. Арсений Батагов и Даниил Сикан вышли со старта, а Александр Зубков дебютировал за новую команду, появившись на поле после перерыва, сообщает 24 Канал.

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Идеальная игра на фланге

Все они приняли непосредственное участие в забитых голах Трабзонспора. В начале второго тайма взятием ворот отметился Арсений Батагов после подачи с углового, который исполнял Александр Зубков.

А уже на 70-й минуте первое результативное действие в Турции в свой актив записал Даниил Сикан. 23-летний украинец на левом фланге красиво расшатал соперника, после чего отдал ювелирную передачу на Эниса Дестана, который с нескольких метров уверенно замкнул навес.

Первый ассист Сикана за Трабзонспор: смотрите видео

Отметим, что этот ассист спас Трабзонспор от поражения. Игра закончилась со счетом 2:2.