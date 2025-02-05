У складі гостей зіграли одразу три українські гравці. Арсеній Батагов і Данило Сікан вийшли зі старту, а Олександр Зубков дебютував за нову команду, з'явившись на полі після перерви, повідомляє 24 Канал.

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Ідеальна гра на фланзі

Всі вони взяли безпосередню участь у забитих голах Трабзонспора. На початку другого тайму взяттям воріт відзначився Арсеній Батагов після подачі з кутового, який виконував Олександр Зубков.

А вже на 70-й хвилині першу результативну дію в Туреччині у свій актив записав Данило Сікан. 23-річний українець на лівому фланзі красиво розхитав суперника, після чого віддав ювелірну передачу на Еніса Дестана, який з декількох метрів упевнено замкнув навіс.

Перший асист Сікана за Трабзонспор: дивіться відео

Зазначимо, що цей асист врятував Трабзонспор від поразки. Гра закінчилася з рахунком 2:2.