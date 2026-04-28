Бущан, который до сих пор принадлежит Аль-Шабабу, имеет арендное соглашение с житомирским Полесьем, но не может выиграть конкуренцию у Евгения Волынца. Для игровой практики пришлось сыграть за дубль в матче Второй лиги, пишет Суспильне Спорт.

Как Бущан дебютировал во Второй лиге?

31-летний футболист впервые сыграл в третьем дивизионе, выйдя в состав Полесья-2 на матч 28-го тура против стрийской Скалы 1911 года.

Со своей задачей на самом низком профессиональном уровне украинского футбола вратарь справился: сохранил свои ворота сухими, а дубль житомирян выиграл со счётом 3:0.

Для Бущана это был только второй матч в сезоне по возвращении в Украину. Как пишет статистический портал Transfermarkt, голкипер дебютировал за Полесье в матче третьего раунда Кубка Украины, в котором "волки" потерпели разгромное поражение 0:3 от львовского Руха.

Какие перспективы карьеры Бущана?

Главный тренер Полесья Руслан Ротань отдавал должное опыту Бущана, поигравший на уровне Лиги чемпионов и являвшийся основным вратарем национальной сборной Украины на Евро-2020 и в Лиге наций. Однако наставник видит в составе Евгения Волынца, которого считает лучшим вратарем клуба прямо сейчас.

Саудовский Аль-Шабаб имеет трансферный бан., что не выплатил Динамо полностью компенсацию за Бущана. Контракт украинца до сих пор принадлежит этому клубу. Арендное соглашение истекает в июне 2026 года.