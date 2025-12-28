Чемпион Италии хочет подписать футболиста Динамо, отказавшегося от украинского паспорта

Полузащитник Георгий Цитаишвили сейчас выступает в составе французского Меца. Однако права на грузинского футболиста принадлежат киевскому Динамо.

Появилась информация о том, что ряд топовых европейских клубов хочет подписать Цитаишвили. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Экрема Конура.

Читайте также "Считали худшим и все смеялись": в сети нашли первое интервью 10-летнего Шовковского

Кто заинтересовался Цитаишвили?

22-летнего грузинского футболиста хочет подписать чемпион Италии прошлого сезона – Наполи. Кроме того, в списке потенциальных покупателей Цитаишвили также есть еще одна команда из Серии А – Лацио.

Отметим, что грузин может попробовать силы в Испании – им интересуется Вильярреал. Цитаишвили может остаться во Франции, ведь его кандидатуру также рассматривают – Лилль и Лион.

Ранее сообщали о том, что Николай Шапаренко может покинуть Динамо или же наоборот остаться в киевском клубе. По информации Solofichajes123, полузащитник раздумывает над переходом в Жирону или подписанием нового соглашения с "бело-синими".

Что известно о Цитаишвили?