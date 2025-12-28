Чемпион Италии хочет подписать футболиста Динамо, отказавшегося от украинского паспорта
- Чемпион Италии Наполи и другие клубы, включая Лацио, Вильярреалом, Лиллем и Лионом, заинтересованы в подписании Георгия Цитаишвили из Динамо.
- Права на грузинского футболиста принадлежат киевскому Динамо, но пока он выступает в составе французского Меца.
Полузащитник Георгий Цитаишвили сейчас выступает в составе французского Меца. Однако права на грузинского футболиста принадлежат киевскому Динамо.
Появилась информация о том, что ряд топовых европейских клубов хочет подписать Цитаишвили. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на журналиста Экрема Конура.
Читайте также "Считали худшим и все смеялись": в сети нашли первое интервью 10-летнего Шовковского
Кто заинтересовался Цитаишвили?
22-летнего грузинского футболиста хочет подписать чемпион Италии прошлого сезона – Наполи. Кроме того, в списке потенциальных покупателей Цитаишвили также есть еще одна команда из Серии А – Лацио.
Отметим, что грузин может попробовать силы в Испании – им интересуется Вильярреал. Цитаишвили может остаться во Франции, ведь его кандидатуру также рассматривают – Лилль и Лион.
Ранее сообщали о том, что Николай Шапаренко может покинуть Динамо или же наоборот остаться в киевском клубе. По информации Solofichajes123, полузащитник раздумывает над переходом в Жирону или подписанием нового соглашения с "бело-синими".
Что известно о Цитаишвили?
Цитаишвили прошел просмотр в футбольную академию Барселоны в возрасте 11 лет, но при определенных обстоятельствах не остался у каталонцев. После этого он оказался в футбольной школе Динамо, которую посоветовали его отцу.
Первый профессиональный контракт Циташвили с Динамо подписал в 2016 году. Через два года грузинский футболист дебютировал за взрослую команду.
Однако в столичном коллективе игра у грузина не пошла. Сначала он уехал в аренду в Ворсклу, затем в Черноморец, Висла Краков, Лех, Динамо Батуми, Гранаду и Мец.
Отметим, что после сезона в Гранаде Цитаишвили должен был вернуться в Динамо. Однако он заявил, что не хочет возвращаться в Украину, поэтому ждал предложения в Европе, перейдя в конце концов на правах аренды в Мец.
Также отметим, что Цитаишвили долгое время выступал за юношеские и молодежные команды сборной Украины, начиная от U-16. Однако впоследствии он отказался от гражданства и начал представлять Грузию.