З'явилася інформація про те, що низка топових європейських клубів хоче підписати Цітаішвілі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Екрема Конура.
Хто зацікавився Цітаішвілі?
22-річного грузинського футболіста хоче підписати чемпіон Італії минулого сезону – Наполі. Окрім того, у списку потенційних покупців Цітаішвілі також є ще одна команда із Серії А – Лаціо.
Зазначимо, що грузин може спробувати сили в Іспанії – ним цікавиться Вільярреал. Цітаішвілі може залишитися у Франції, адже його кандидатуру також розглядають – Лілль та Ліон.
Що відомо про Цітаішвілі?
Цітаішвілі пройшов перегляд у футбольну академію Барселони у віці 11 років, але за певних обставин не залишився у каталонців. Після цього він опинився у футбольнії школі Динамо, яку порадили його батьку.
Перший професійний контракт Ціташвілі з Динамо підписав у 2016 році. Через два роки грузинський футболіст дебютував за дорослу команду.
Однак у столичному колективі гра у грузина не пішла. Спочатку він поїхав в оренду у Ворсклу, потім у Чорноморець, Вісла Краків, Лех, Динамо Батумі, Гранаду та Мец.
Відзначимо, що після сезону у Гранаді Цітаішвілі мав повернутися в Динамо. Однак він заявив, що не хоче повертатися в Україну, тому чекав на пропозиції у Європі, перейшовши зрештою на правах оренди у Мец.
Також зазначимо, що Цітаішвілі довгий час виступав за юнацькі та молодіжні команди збірної України, починаючи від U-16. Однак згодом він відмовився від громадянства та почав представляти Грузію.