З'явилася інформація про те, що низка топових європейських клубів хоче підписати Цітаішвілі. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на журналіста Екрема Конура.

Хто зацікавився Цітаішвілі?

22-річного грузинського футболіста хоче підписати чемпіон Італії минулого сезону – Наполі. Окрім того, у списку потенційних покупців Цітаішвілі також є ще одна команда із Серії А – Лаціо.

Зазначимо, що грузин може спробувати сили в Іспанії – ним цікавиться Вільярреал. Цітаішвілі може залишитися у Франції, адже його кандидатуру також розглядають – Лілль та Ліон.

Раніше повідомляли про те, що Микола Шапаренко може покинути Динамо або ж навпаки залишитися у київському клубі. За інформацією Solofichajes123, півзахисник роздумує над переходом у Жирону або ж підписанням нової угоди з "біло-синіми".

Що відомо про Цітаішвілі?