У мережі опублікували відео з маленьким Олександром Шовковським. У ньому майбутня зірка українського футболу розповідає, як потрапив у школу київського Динамо, повідомляє 24 Канал.

Що розповів 10-річний Шовковський?

На кадрах кінохроніки уславлений ексфорвард Динамо Володимир Онищенко проводить відбір у ДЮСШ Динамо. Юні футболісти "біло-синіх" готуються до матчу з командою Чайка, звідки прийшов Шовковський.

10-річний Олександр розповів в інтерв'ю про свої перші кроки у футболі.

Спочатку, коли я прийшов в «Чайку», я був у запасі. Мене вважали найгіршим гравцем і всі сміялись з мене. З кожним днем я намагався все краще і краще ставитись до футболу і потрапив в основний склад,

– розповів Шовковський.

Відео з 10-річним Шовковським

Зазначимо, що відео було записано у 1985 році, коли Шовковському виповнилося 10 років.

Які рекорди Шовковський встановив у Динамо?