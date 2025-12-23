Вірний динамівець Олександр Шовковський не збирається залишати рідний клуб. 50-річний тренер сподівається отримати посаду в структурі Динамо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Циганика.

Де працюватиме Шовковський?

На думку блогера, Шовковський не планує продовжувати кар'єру в іншому клубі. Втім, наразі незрозуміло, яку посаду він отримає в Динамо та чим може бути корисним "біло-синім". Це має відповідати його амбіціям та намірам керівництва киян.

Шовковський отримав неоціненний тренерський досвід, здобувши золоті медалі чемпіонату України сезону 2025 – 2026. Фахівець свого часу працював під керівництвом Валерія Лобановського та в тренерському штабі Мірчи Луческу. Крім того, упродовж п'яти років Шовковський був асистентом Андрія Шевченка та Олександра Петракова у збірній України.

Циганик порадив екстренеру Динамо шукати посаду в інших командах, навіть якщо вони мають менші можливості у порівнянні з українськими грандами.

Довідка. За даними Transfermarkt, Олександр Шовковський провів на посаді головного тренера Динамо 90 матчів: 52 перемоги, 20 нічиїх та 18 поразок. Під його керівництвом команда набирала в середньому 1,96 бала.

Які результати роботи Шовковського на посаді головного тренера?