Динамовец, который отрекся от гражданства Украины, забил в Европе: эффектное видео

В воскресенье, 23 ноября, закончился 13-й тур французской Лиги 1 сезона 2025 –2026. В одном из поединков Брест принимал Мец.

Уже к 10-й минуте счет в матче был 1:1. Один из голов забил динамовец, который на правах аренды выступает за Мец, Георгий Цитаишвили, информирует 24 Канал.

Вот так Роналду свел с ума фанатов бешеным ударом через себя: видео феерического гола от Криштиану

Как Цитаишвили забил за Мец?

На 6-й минуте грузин откликнулся на передачу защитника Егбе. Георгий выиграл спринтерский забег по флангу у опекуна, сместился ближе к центру и прошил голкипера хозяев. Грузинский легионер сравнял счет на табло.

Для Цитаишвили этот мяч стал дебютным в текущем сезоне 2025 – 2026.

Видео гола Цитаишвили в ворота Бреста

К сожалению, гол динамовца не принес его нынешней команде из Франции победу. Финальный свисток зафиксировал победу Бреста со счетом 3:2. Цитаишвили отыграл 68 минут. Победа хозяев могла быть еще больше, если бы Дель Кастильо реализовал пенальти уже в компенсированное к матчу время.

Это поражение стало для Меца 8-м в текущем сезоне. Команда Цитаишвили продолжает идти в подвале таблицы – предпоследнее 17-е место (11 баллов). Хуже ситуация только у последнего Осера (8 очков).

Что известно о Георгии Цитаишвили?

В Украине грузин не смог закрепиться в главной команде Динамо (24 поединка), хотя подавал большие надежды. Также поиграл в арендах за полтавскую Ворсклу (4 матча) и одесский Черноморец (15 игр).

Аренда Цитаишвили с Мецом рассчитана до конца этого сезона 2025 – 2026. Как раз 30 июня 2026 года истекает его контракт с Динамо, куда он не хотел раньше возвращаться. С киевлянами становился чемпионом Украины, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны (дважды).

Также за его спиной опыт выступлений за Лех (24), Динамо Батуми (38), Вислу Краков (7) и Гранаду (39). За французский клуб уже провел 13 игр (один гол и ассист).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Цитаишвили в 2 миллиона евро.

Напомним, что с 2023-го выступает за сборную Грузии. До этого Георгий играл за Украину и даже становился чемпионом мира со сборной U-20 (2019).

Ранее бывший игрок сборной Украины Александр Кучер высказал свою версию смены гражданства Георгия. Он был уверен, что у Цитаишвили осталась обида из-за не вызова в основную сборную Украины.

"Обижен ли он на Украину? Это надо у него спросить, но я думаю, что все же обида осталась. Человек ждал вызова в сборную Украины, хотел играть, но этого не произошло, поэтому Георгий решил выступать за Грузию", – сказал Кучер в комментарии NV.