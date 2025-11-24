Динамівець, який відрікся від громадянства України, забив у Європі: ефектне відео
- Георгій Цитаішвілі, граючи за Мец, забив свій перший гол у сезоні 2025-2026 Ліги 1, але його команда програла Бресту 3:2.
- Цитаішвілі, який раніше грав за збірну України U-20, тепер виступає за збірну Грузії, ймовірно через розчарування відсутністю викликів до основної збірної України.
У неділю, 23 листопада, закінчився 13-й тур французької Ліги 1 сезону 2025 – 2026. В одному із поєдинків Брест приймав Мец.
Вже до 10-ї хвилини рахунок у матчі був 1:1. Один із голів забив динамівець, який на правах оренди виступає за Мец, Георгій Цитаішвілі, інформує 24 Канал.
Як Цитаішвілі забив за Мец?
На 6-й хвилині грузин відгукнувся на передачу захисника Єгбе. Георгій виграв спринтерський забіг флангом в опікуна, змістився ближче до центру та прошив голкіпера господарів. Грузинський легіонер зрівняв рахунок на табло.
Для Цитаішвілі цей м'яч став дебютним у поточному сезоні 2025 – 2026.
Відео голу Цитаішвілі у ворота Бреста
На жаль, гол динамівця не приніс його нинішній команді з Франції перемогу. Фінальний свисток зафіксував звитягу Бреста з рахунком 3:2. Цитаішвілі відіграв 68 хвилин. Перемога господарів могла бути ще більша, якби Дель Кастільйо реалізував пенальті вже у компенсований до матчу час.
Ця поразка стала для Меца 8-ю у поточному сезоні. Команда Цитаішвілі продовжує йти у підвалинах таблиці – передостаннє 17-те місце (11 балів). Гірша ситуація лише в останнього Осера (8 очок).
Що відомо про Георгія Цитаішвілі?
- В Україні грузин не зміг закріпитись у головній команді Динамо (24 поєдинки), хоча подавав великі надії. Також пограв в орендах за полтавську Ворсклу (4 матчі) та одеський Чорноморець (15 ігор).
- Оренда Цитаішвілі із Мецом розрахована до кінця цього сезону 2025 – 2026. Якраз 30 червня 2026 року збігає його контракт із Динамо, куди він не хотів раніше повертатись. Із киянами ставав чемпіоном України, а також володарем Кубка та Суперкубка країни (двічі).
- Також за його спиною досвід виступів за Лех (24), Динамо Батумі (38), Віслу Краків (7) та Гранаду (39). За французький клуб вже провів 13 ігор (один гол та асист).
- Портал Transfermarkt оцінює вартість Цитаішвілі у 2 мільйони євро.
- Нагадаємо, що із 2023-го виступає за збірну Грузії. До цього Георгій грав за Україну та навіть ставав чемпіоном світу зі збірною U-20 (2019).
Раніше колишній гравець збірної України Олександр Кучер висловив свою версію зміни громадянства Георгія. Він був впевнений, що у Цитаішвілі залишилася образа через не виклик до основної збірної України.
"Чи ображений він на Україну? Це треба в нього запитати, але я думаю, що все ж образа залишилась. Людина чекала на виклик у збірну України, хотіла грати, але цього не сталося, тому Георгій вирішив виступати за Грузію", – сказав Кучер у коментарі NV.