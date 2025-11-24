Вже до 10-ї хвилини рахунок у матчі був 1:1. Один із голів забив динамівець, який на правах оренди виступає за Мец, Георгій Цитаішвілі, інформує 24 Канал.

Як Цитаішвілі забив за Мец?

На 6-й хвилині грузин відгукнувся на передачу захисника Єгбе. Георгій виграв спринтерський забіг флангом в опікуна, змістився ближче до центру та прошив голкіпера господарів. Грузинський легіонер зрівняв рахунок на табло.

Для Цитаішвілі цей м'яч став дебютним у поточному сезоні 2025 – 2026.

Відео голу Цитаішвілі у ворота Бреста

На жаль, гол динамівця не приніс його нинішній команді з Франції перемогу. Фінальний свисток зафіксував звитягу Бреста з рахунком 3:2. Цитаішвілі відіграв 68 хвилин. Перемога господарів могла бути ще більша, якби Дель Кастільйо реалізував пенальті вже у компенсований до матчу час.

Ця поразка стала для Меца 8-ю у поточному сезоні. Команда Цитаішвілі продовжує йти у підвалинах таблиці – передостаннє 17-те місце (11 балів). Гірша ситуація лише в останнього Осера (8 очок).

Що відомо про Георгія Цитаішвілі?

В Україні грузин не зміг закріпитись у головній команді Динамо (24 поєдинки), хоча подавав великі надії. Також пограв в орендах за полтавську Ворсклу (4 матчі) та одеський Чорноморець (15 ігор).

Оренда Цитаішвілі із Мецом розрахована до кінця цього сезону 2025 – 2026. Якраз 30 червня 2026 року збігає його контракт із Динамо, куди він не хотів раніше повертатись. Із киянами ставав чемпіоном України, а також володарем Кубка та Суперкубка країни (двічі).

Також за його спиною досвід виступів за Лех (24), Динамо Батумі (38), Віслу Краків (7) та Гранаду (39). За французький клуб вже провів 13 ігор (один гол та асист).

Портал Transfermarkt оцінює вартість Цитаішвілі у 2 мільйони євро.

Нагадаємо, що із 2023-го виступає за збірну Грузії. До цього Георгій грав за Україну та навіть ставав чемпіоном світу зі збірною U-20 (2019).

Раніше колишній гравець збірної України Олександр Кучер висловив свою версію зміни громадянства Георгія. Він був впевнений, що у Цитаішвілі залишилася образа через не виклик до основної збірної України.

"Чи ображений він на Україну? Це треба в нього запитати, але я думаю, що все ж образа залишилась. Людина чекала на виклик у збірну України, хотіла грати, але цього не сталося, тому Георгій вирішив виступати за Грузію", – сказав Кучер у коментарі NV.