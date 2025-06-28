Гіоргі Цітаішвілі взяв 10 днів паузи, щоб ретельно обдумати своє майбутнє. Однак вже відомо, що він не бажає повертатися до київського Динамо, пише 24 канал з посиланням на Sportal.bg.

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Цітаішвілі не хоче повертатися в Динамо

Гравець вже отримав пропозицію від ЦСКА Софія, однак наразі ще чекає варіанти продовження кар'єри в Іспанії. Він не поспішає надати відповідь болгарському клубу, оскільки очікує пропозиції від клубів Ла Ліги.

Згідно з регламентом ФІФА, Цитаішвілі не зобов'язаний повертатися до київського Динамо, оскільки його контракт був чинним на момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після завершення оренди в Гранаді гравець мав би повернутися до Динамо, однак не хоче повертатися в Україну.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Гіоргі Цітаішвілі провів 36 поєдинків у Гранаді, у яких відзначився 7 забитими м’ячами та 4 результативними передачами.

Нагадаємо, що футболіст виступав у складі молодіжної збірної України, з якою став чемпіоном світу у 2019 році. Однак у 2021 році Цітаішвілі вирішив змінити футбольне громадянство. Він прийняв запрошення грати за національну збірну Грузії – країни, звідки родом його батьки, що спричинило неоднозначну реакцію вболівальників.