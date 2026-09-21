Интересно, что девушку называли участницей шоу "Холостяк" в сезоне 2021 года. Однако выяснилось, что она все же не имеет отношения к популярному реалити-шоу, пишет 24 Канал.

Что известно о жене Ермакова

После публикации фотографий со свадебной церемонии и поздравлений со стороны футбольного клуба "Харьков" появилась информация, что девушка, которая старше футболиста на 9 лет, ранее была тренером сборной Украины по спортивной гимнастике, а в 2021 году приехала в Украину из Праги, чтобы принять участие в новом сезоне "Холостяка" и бороться за сердце бизнесмена Михаила Заливако. До этого она якобы училась в чешской столице на факультете международных отношений, а также имела опыт работы стилистом и моделью.

Однако на своей странице в инстаграме Александра дала понять, что не все из перечисленного – правда. Например, в Праге она не была, в "Холостяке" не участвовала, а опыта работы стилистом тоже не имеет.



Сторис жены Георгия Ермакова в инстаграме

Какие достижения у Георгия Ермакова

24-летний вратарь стремительно вырос до уровня вызова в национальную сборную Украины. Еще два года назад он находился под контрактом с "Маккаби" из Хайфы, но впоследствии, играя на правах аренды в "Александрии", смог проявить себя и помочь команде Руслана Ротаня завоевать историческое серебро чемпионата Украины.

Судьбоносным моментом в карьере Ермакова стало назначение Андреа Мальдеры новым главным тренером сборной Украины. Штаб итальянца сразу заметил голкиперский талант Георгия, поэтому в мае он получил вызов на контрольные матчи с Польшей и Данией. Дебютировать он пока не успел, но у него будет такой шанс в Лиге наций.