Вратарь сборной Украины женился на участнице шоу "Холостяк"

В расположение национальной сборной Украины в приподнятом настроении точно прибудет вратарь из Харькова Георгий Ермаков. Перед матчами главной команды футболист отпраздновал свадьбу.

24-летний вратарь официально объявил о своих отношениях с девушкой, которая старше его на 9 лет. Его избранница хорошо известна тем, кто следит за популярным реалити-шоу, пишет 24 Канал.

Георгий Ермаков больше не холостяк

О радостном событии в жизни футболиста сообщила официальная страница Харькова в инстаграме. Там опубликовали фото с церемонии и пожелания молодоженам любви и гармонии.

Женой Ермакова стала Александра, у которой с ним есть заметная разница в возрасте: девушке сейчас 33 года. Пара встречается уже давно, а в январе 2026 года Ермаков сделал избраннице предложение.

Александра участвовала в шоу "Холостяк" в 2021 году, когда главным героем проекта был харьковский бизнесмен Михаил Заливако. Завоевать его расположение девушке тогда не удалось.

Что известно о Георгии Ермакове

Вратарь родился в Киеве, но первые шаги в профессиональном футболе делал в составе "Шахтера". Дебютировал в УПЛ в составе "Александрии", после чего выступал в чемпионате Израиля, а затем снова вернулся в клуб из Кировоградской области, вместе с которым завоевал серебряные медали украинского первенства.

Ермаков принимал участие в Олимпийских играх, когда в 2024 году в Париже сборная Украины впервые выступила на этих соревнованиях. В 2026 году перешел в Харьков, а также начал вызываться в национальную сборную Украины.