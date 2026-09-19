24-річний страж воріт офіційно оформив стосунки з дівчиною, яка старша за нього на 9 років. Його обраниця добре відома тим, хто стежить за популярним реаліті-шоу, пише 24 Канал.

Георгій Єрмаков більше не холостяк

Про радісну подію у житті футболіста повідомила офіційна сторінка Харкова в інстаграмі. Там оприлюднили фото з церемонії та побажання молодятам кохання та гармонії.

Дружиною Єрмакова стала Олександра, у якою з ним є помітна різниця у віці: дівчині зараз 33. Пара зустрічається тривалий час, а у січні 2026 року Єрмаков зробив обраниці пропозицію.

Олександра брала участь у шоу "Холостяк" у 2021 році, коли головним героєм проєкту був харківський бізнесмен Михайло Заливако. Здобути його прихильність дівчині тоді не вдалось.

Що відомо про Георгія Єрмакова

Голкіпер народився у Києві, але перші кроки в професійному футболі робив у складі Шахтаря. Дебютував в УПЛ у складі Олександрії, після чого виступав у чемпіонаті Ізраїлю, а потім знову повернувся в клуб з Кіровоградщини, разом з яким здобув срібні медалі української першості.

Єрмаков брав участь в Олімпійських іграх, коли у 2024 році у Парижі збірна України вперше виступила на цих змаганнях. У 2026 році перейшов до Харкова, а також почав викликатися до національної збірної України.