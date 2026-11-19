Звезда сборной Украины открыл собственный бизнес в Португалии
Украинский полузащитник Георгий Судаков готовит необычный бизнес-проект в Лиссабоне. Футболист Бенфики объявил об открытии собственного игрового клуба.
О начале предпринимательской деятельности Судаков сообщил на своей странице в инстаграме. В новом заведении будет все необходимое для любителей компьютерных игр, консолей и виртуальных гонок.
Каким будет игровой клуб Судакова
Заведение получило название RAIZ и будет располагаться в столице Португалии.
По словам футболиста, идея заключалась в создании пространства, где люди смогут не только поиграть, но и провести время с друзьями.
Все началось с простой идеи: создать в Лиссабоне место, где хочется поиграть, пригласить друзей и задержаться еще на немного,
– рассказал Судаков.
Игровой клуб оборудуют современными компьютерами для геймеров, консолями PlayStation 5 и гоночными симуляторами. Также посетителям будут доступны VIP-зона, отдельная VIP-комната и бар.
Таким образом, RAIZ будет позиционироваться не просто как компьютерный клуб, а как пространство для отдыха и общения.
Когда откроется заведение украинского футболиста
Официальное открытие RAIZ запланировано на декабрь 2026 года. Заведение будет работать в районе Москавиде в Лиссабоне.
Интересно, что Судаков развивает собственное дело параллельно с выступлениями за один из самых известных футбольных клубов Португалии.
В текущем сезоне украинец провел за Бенфику 20 матчей. На его счету три забитых гола и две голевые передачи.
Ранее Георгий сравнил свои выступления за клуб и сборную Украины.