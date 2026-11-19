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О начале предпринимательской деятельности Судаков сообщил на своей странице в инстаграме. В новом заведении будет все необходимое для любителей компьютерных игр, консолей и виртуальных гонок.

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Каким будет игровой клуб Судакова

Заведение получило название RAIZ и будет располагаться в столице Португалии.

По словам футболиста, идея заключалась в создании пространства, где люди смогут не только поиграть, но и провести время с друзьями.

Все началось с простой идеи: создать в Лиссабоне место, где хочется поиграть, пригласить друзей и задержаться еще на немного– рассказал Судаков.

Игровой клуб оборудуют современными компьютерами для геймеров, консолями PlayStation 5 и гоночными симуляторами. Также посетителям будут доступны VIP-зона, отдельная VIP-комната и бар.

Таким образом, RAIZ будет позиционироваться не просто как компьютерный клуб, а как пространство для отдыха и общения.

Когда откроется заведение украинского футболиста

Официальное открытие RAIZ запланировано на декабрь 2026 года. Заведение будет работать в районе Москавиде в Лиссабоне.

Интересно, что Судаков развивает собственное дело параллельно с выступлениями за один из самых известных футбольных клубов Португалии.

В текущем сезоне украинец провел за Бенфику 20 матчей. На его счету три забитых гола и две голевые передачи.

Ранее Георгий сравнил свои выступления за клуб и сборную Украины.