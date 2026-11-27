Футболист сборной Украины Георгий Судаков столкнулся со шквалом критики в Португалии: болельщиков возмутил привычный послематчевый ритуал.

В четверг, 26 ноября, Бенфика несколько неожиданно уступила чешской Виктории (0:4) в матче Лиги Европы в Пльзене. После игры Георгий "вышел" к болельщикам в своем аккаунте в инстаграме.

Почему извинялся Судаков

Георгий вышел на футбольное поле в начале второго тайма, когда его команда уже уступала со счетом 0:3. Кардинально помочь украинец не сумел, а хозяева поля вскоре сумели отличиться четвертым голом.

После матча украинец обменялся футболками с полузащитником команды соперника Денисом Вышинским. Фанатов "орлов" разозлила улыбка украинца во время этого процесса.

Оперативно отреагировал на этот эпизод и сам украинский футболист, который публично извинился за свое поведение.

Прошу прощения у всех болельщиков, которых обидела моя улыбка во время обмена футболками с соперником после матча. Моя необдуманная реакция не имела ничего общего с результатом, но я осознаю, что, даже не имея такого намерения, допустил недопустимую ошибку,

– написал Судаков.

Отметим, что это поражение стало для Бенфики первым в текущем сезоне Лиги Европы. После 5 матчей португальская команда набрала 12 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице.

Что происходит в карьере Георгия Судакова

В текущем сезоне украинец провел за Бенфику 22 матча. На его счету три забитых гола и две голевые передачи.

Ранее Георгий сравнил выступления за клуб и сборную Украины.

Футболист параллельно занимается также и бизнесом. Недавно он объявил об открытии собственного игрового клуба в Лиссабоне.