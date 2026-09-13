Судаков повторил судьбу Трубина: обоих украинцев отправили в резерв Бенфики

Георгий Судаков и Анатолий Трубин не вошли в стартовый состав Бенфики на матч против Жил Висенте. Украинцы остались на скамейке запасных.

Для Трубина такая ситуация уже стала привычной, ведь он утратил место основного вратаря. А вот Судаков еще недавно регулярно выходил в стартовом составе лиссабонцев, сообщает 24 Канал.

Судаков оказался на скамейке запасных после серии матчей

Бенфика в 6-м туре чемпионата Португалии принимала Жил Висенте. Марку Силва решил не выпускать в стартовом составе ни одного из украинских футболистов – Судаков и Трубин начали встречу на скамейке запасных.

Для Судакова это стало очередным сигналом на фоне его не слишком убедительного старта в Лиссабоне. Украинец принял участие во всех 11 официальных матчах Бенфики в этом сезоне, однако записал в свой актив лишь одну результативную передачу.

Португальские СМИ уже обращали внимание на конкуренцию за место в атаке. Рафа Силва имеет на счету 5 голов и 2 голевые передачи, Шельдеруп – 2+3, а Джанлука Престианни показал впечатляющий старт с 8 голами и 2 голевыми передачами.

Трубин уже привык к роли запасного

Ситуация Анатолия Трубина пока еще сложнее. Украинский вратарь в начале сезона потерял статус первого номера Бенфики, а Марку Сильва стабильно доверяет место в воротах Самуэлю Соарешу.

На этот раз оба украинца оказались в одинаковом положении – наблюдали за матчем со скамейки запасных. Ранее появлялась информация, что руководство лиссабонцев хочет продлить контракт с Трубиным.

Сам матч завершился победой Бенфики со счетом 3:1. Главным героем встречи стал Вангелис Павлидис, который оформил дубль.

После победы лиссабонцы набрали 16 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от Порту на два очка.