Для Трубіна така ситуація вже стала звичною, адже він утратив місце основного голкіпера. А от Судаков ще недавно регулярно розпочинав матчі лісабонців із перших хвилин, повідомляє 24 Канал.

Судаков опинився на лаві після серії матчів

Бенфіка у 6-му турі чемпіонату Португалії приймала Жіл Вісенте. Марку Сілва вирішив не випускати у старті жодного з українських футболістів – Судаков і Трубін розпочали зустріч на лаві запасних.

Для Судакова це стало черговим сигналом на тлі його не надто переконливого старту в Лісабоні. Українець взяв участь у всіх 11 офіційних матчах Бенфіки цього сезону, однак записав до свого активу лише одну результативну передачу.

Португальські ЗМІ вже звертали увагу на конкуренцію за місце в атаці. Рафа Сілва має 5 голів і 2 асисти, Шельдеруп – 2+3, а Джанлука Престіанні видав вражаючий старт із 8 голами та 2 результативними передачами.

Трубін уже звик до ролі запасного

Ситуація Анатолія Трубіна наразі ще складніша. Український воротар на старті сезону втратив статус першого номера Бенфіки, а Марку Сілва стабільно довіряє місце у воротах Самуелю Соарешу.

Цього разу обидва українці опинилися в однаковому становищі – спостерігали за матчем із лави запасних. Раніше була інформація, що керівництво лісабонців хоче продовжити контракт з Трубіним.

Сам матч завершився перемогою Бенфіки з рахунком 3:1. Головним героєм зустрічі став Вангеліс Павлідіс, який оформив дубль.

Після перемоги лісабонці набрали 16 очок і посідають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Порту на два бали.