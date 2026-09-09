Ще кілька тижнів тому майбутнє голкіпера у португальському клубі виглядало невизначеним. Однак відсутність конкретних пропозицій змусила керівництво Бенфіки переглянути свої плани щодо українця, пише Glorioso 1904.

Трубін залишиться у Лісабоні

За інформацією джерела, Бенфіка розпочала роботу над продовженням контракту з Анатолієм Трубіним. Чинна угода українського воротаря розрахована до червня 2028 року, однак сторони вже найближчим часом можуть перейти до обговорення нових фінансових умов.

Протягом літнього трансферного вікна 25-річний Трубін розглядав можливість змінити клуб. Українець шукав варіанти для продовження кар'єри, а сама Бенфіка була готова розглянути його відхід.

Втім, португальський клуб так і не отримав офіційної пропозиції, яка б задовольнила його вимоги. У результаті керівництво "орлів" змінило стратегію та вирішило зберегти голкіпера у своїй команді.

Трубін при цьому залишається одним із найбільш високооплачуваних футболістів Бенфіки. Новий контракт може передбачати перегляд його фінансових умов.

Українець втратив місце у складі

Попри рішення клубу залишити Трубіна, ситуація для самого воротаря залишається непростою. На старті нового сезону українець опинився на лаві запасних, поступившись місцем 24-річному португальцю Самуелю Соарешу.

Починаючи з 6 серпня, Трубін уже сім разів поспіль не виходив у стартовому складі Бенфіки. Це стало несподіваним поворотом для українця, який тривалий час вважався основним голкіпером команди.

Додаткової інтриги ситуації додала нещодавня публікація Трубіна в інстаграмі. Українець зробив неоднозначну заяву, яку вболівальники сприйняли як можливий натяк на його відхід із клубу.