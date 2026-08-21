Український воротар, схоже, налаштований не зупинятися через складний період у клубі. Водночас майбутнє Анатолія в Лісабоні залишається під питанням, адже він може розглянути зміну команди, передає 24 Канал.

Що написав Трубін

Голкіпер Бенфіки зробив нову публікацію у своєму інстаграмі. Однак не всі вболівальники зрозуміли, що саме мав на увазі Трубін.

Я завжди ставлю перед собою нові цілі. Але жодна з них не має сенсу, якщо на цьому шляху ми перестаємо залишатися собою. Для мене важливо розвиватися не лише як футболіст, а й залишатися людиною, якій інші можуть довіряти та в якій можуть знайти підтримку. Саме тому я вірю, що сила – у вчинках, а не словах,

– написав воротар.

Його публікація з'явилася на тлі втрати статусу першого номера Бенфіки. Новий сезон Анатолій розпочав у ролі резервного голкіпера.

Він провів лише два матчі у кваліфікації Ліги Європи проти Санкт-Галлена, тоді як у п'яти інших поєдинках поспіль залишався на лаві запасних.

Майбутнє українця в Лісабоні під питанням

За інформацією A Bola, Трубін може розглянути варіант із переходом в інший клуб, якщо на нього надійде приваблива пропозиція. Водночас його контракт із Бенфікою чинний до 30 червня 2028 року, тож португальський клуб не зобов'язаний відпускати воротаря дешево.

Трубін перебрався до Лісабона із донецького Шахтаря влітку 2023 року за 10 мільйонів євро. За цей час 25-річний голкіпер провів за "орлів" 151 матч, у яких пропустив 146 голів та 60 разів залишав свої ворота "сухими".

Раніше Анатолія пов'язували з можливим переходом у Ювентус. Проте туринський клуб відмовився від ідеї підписання українця та 18 серпня орендував у Тоттенгема воротаря збірної Італії Гульєльмо Вікаріо.