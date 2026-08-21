Украинский вратарь, похоже, намерен не сдаваться, несмотря на сложный период в клубе. В то же время будущее Анатолия в Лиссабоне остается под вопросом, ведь он может рассмотреть возможность смены команды, сообщает 24 Канал.

Что написал Трубин

Вратарь Бенфики опубликовал новый пост в своем инстаграме. Однако не все болельщики поняли, что именно имел в виду Трубин.

Я всегда ставлю перед собой новые цели. Но ни одна из них не имеет смысла, если на этом пути мы перестаем оставаться собой. Для меня важно развиваться не только как футболист, но и оставаться человеком, которому другие могут доверять и в котором могут найти поддержку. Именно поэтому я верю, что сила – в поступках, а не в словах,

– написал вратарь.

Его публикация появилась на фоне потери статуса первого вратаря Бенфики. Новый сезон Анатолий начал в роли резервного голкипера.

Он провел лишь два матча в квалификации Лиги Европы против Санкт-Галлена, однако в пяти других поединках подряд оставался на скамейке запасных.

Будущее украинца в Лиссабоне под вопросом

По информации A Bola, Трубин может рассмотреть вариант перехода в другой клуб, если на него поступит привлекательное предложение. В то же время его контракт с Бенфикой действует до 30 июня 2028 года, поэтому португальский клуб не обязан отпускать вратаря за небольшую сумму.

Трубин перебрался в Лиссабон из донецкого Шахтера летом 2023 года за 10 миллионов евро. За это время 25-летний голкипер провел за "орлов" 151 матч, в которых пропустил 146 голов и 60 раз сохранил свои ворота "сухими".

Ранее Анатолия связывали с возможным переходом в Ювентус. Однако туринский клуб отказался от идеи подписания украинца и 18 августа взял в аренду у Тоттенхэма вратаря сборной Италии Гульельмо Викарио.