УЕФА признал лидера Шахтера лучшим игроком матча с Брестом

Подопечные Марино Пушича одержали важную победу в Лиге чемпионов. "Горняки" в номинально домашнем поединке обыграли французский Брест.

Донецкому Шахтеру хватило двух голов, чтобы обыграть амбициозного дебютанта Лиги чемпионов. Точными ударами отметились Кевин и Георгий Судаков, пишет 24 Канал.

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Отличие Судакова от УЕФА

По версии УЕФА, именно украинский хавбек, который на 37-й минуте ударом паненкой реализовал пенальти, стал лучшим игроком матча. Эксперты отметили мастерскую игру Судакова.

Судаков показал похвальный баланс в обороне и в атаке, а также во время игры без мяча. Он был главным лидером своей команды,

– говорится в комментарии УЕФА.

Судаков – лучший игрок матча / скриншот с сайта УЕФА

Отметим, что в нынешнем сезоне Лиги чемпионов Георгий Судаков сыграл 7 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Во всех турнирах хавбек записал на свой счет 10 голов в 24 поединках.

Напомним, что последний матч в основном раунде Лиги чемпионов Шахтер сыграет 29 января против дортмундской Боруссии. Подопечные Пушича все еще сохраняют шансы на плей-офф, но для этого нужно побеждать "шмелей".