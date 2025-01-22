Донецькому Шахтарю вистачило двох голів, щоб обіграти амбітного дебютанта Ліги чемпіонів. Влучними ударами відзначилися Кевін та Георгій Судаков, пише 24 Канал.

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Відзнака Судакова від УЄФА

За версією УЄФА, саме український хавбек, який на 37-й хвилині ударом паненкою реалізував пенальті, став найкращим гравцем матчу. Експерти відзначили майстерну гру Судакова.

Судаков показав похвальний баланс в обороні та в атаці, а також під час гри без м'яча. Він був головним лідером своєї команди,

– йдеться у коментарі УЄФА.

Судаков – найкращий гравець матчу / скриншот з сайту УЄФА

Зазначимо, що у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів Георгій Судаков зіграв 7 матчів, у яких забив 2 голи та віддав 1 асист. У всіх турнірах хавбек записав на свій рахунок 10 голів у 24 поєдинках.

Нагадаємо, що останній матч в основному раунді Ліги чемпіонів Шахтар зіграє 29 січня проти дортмундської Боруссії. Підопічні Пушича все ще зберігають шанси на плей-оф, але для цього потрібно перемагати "джмелів".